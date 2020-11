Sportmediaset – Gattuso si è sfogato con la stampa, c’è da migliorare la mentalità

Il Napoli contro il Rijeka non ha fatto un’eccellente prestazione, anche se terminata con una vittoria in favore degli azzurri. Il portale Sportmediaset, per motivare la brutta prova della squadra di mister Gattuso, sottolinea soprattutto l’aspetto psicologico dei calcatori. Scrive, dunque, che i partenopei sono riusciti a conquistare la seconda vittoria in trasferta ed un’ottima posizione in classifica visto che l’obbiettivo sono i sedicesimi di Europa League, e aggiunge che i lati positivi sono più o meno solo questi.

Inoltre, dichiara che Gattuso, nel post partita di Napoli-Sassuolo, non ha rinunciato a sfogarsi con la stampa sottolineando le cose che proprio non gli vanno giù.

Aggiunge, poi un pensiero su Rijeka-Napoli e dichiara che la mancanza di concentrazione in avvio di partita è un limite non da poco. La partita era stata studiata per bloccare le ripartenze avversarie, una delle poche armi a disposizione dei croati che, soprattutto all’inizio della sfida, hanno creato tanto sfruttando gli spazi in velocità senza venire contrastati dalle coperture preventive azzurre.