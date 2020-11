Rai – Dopo il Bologna, ci sarà il rinnovo di Gattuso. Milik sicuramente non andrà all’Inter.

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Venerato ha dato aggiornamenti sulla questione rinnovo di Gattuso e sulla cessione di Arek Milik.

“I legali di Gattuso e il Napoli sperano di poter chiudere dopo il Bologna il discorso contratto. De Laurentiis e Gattuso si sono dati la mano e hanno raggiunto l’accordo sabato, quindi, ormai è solo un discorso burocratico, ma il Napoli ha rinnovato il contratto di Gattuso di altri due anni ed ha aggiunto 400 mila euro al suo stipendio.

Milik ha rifiutato di prolungare per un anno il contratto. Un dispetto fatto dagli agenti del polacco perché il presidente chiede ancora 20 milioni per un giocatore che ha il contratto in scadenza a giugno.

L’Inter, per motivi economici alla luce delle richieste di De Laurentiis e di Milik, è assolutamente defilata, sicuramente non prenderà l’attaccante polacco. I due nomi fatti come contropartita, Nainggolan ed Eriksen, non rientrano assolutamente nei piani del Napoli. Eriksen sia per motivi tecnici che per motivi economici, guadagna 15 milioni lordi. Nainggolan per motivi anagrafici, ha 32 anni, ed economici, guadagna 10 milioni lordi”.