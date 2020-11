Luque, medico Maradona: “Diego sta molto bene, ha perfino ballato. Ma soffre per l’astinenza”

Leopoldo Luque, neurologo che ha in cura Maradona, ha diffuso l’ultimo bollettino medico del campione argentino.

“Diego sta molto bene, il decorso continua a essere molto buono. Abbiamo persino ballato ma sappiamo come è fatto Diego. Abbiamo rilevato degli episodi di confusione assieme ai colleghi del reparto di terapia intensiva, li associamo a un quadro di astinenza. L’idea è quella in linea con quanto deciso con i colleghi è di iniziare un trattamento per questo quadro di astinenza. Si parla di qualche giorno, concordiamo tutti che questa sia la cosa migliore da fare per Diego. Questa è una grande opportunità per fare del nostro meglio per lui. Lui è d’accordo e rimarrà in ospedale ancora per diversi giorni”.