L’ex azzurro Gatti: “Gattuso e De Zerbi sono i migliori allenatori in Italia”

Fabio Gatti, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”.

Io simile a Demme? No, lui è di un livello superiore, solo il ruolo è lo stesso. Il Napoli può giocare in un centrocampo a due. Dipende dallo spirito di sacrificio degli attaccanti, non tanto dai centrocampisti. È vero, è meglio giocare con Bakayoko che occupa più spazio invece di Lobotka e Demme ma molto dipende dallo spirito di sacrificio e dalla voglia di giocare per l’altro. Serve molto spirito di squadra.

Si può giocare con il 4-2-3-1 ma, secondo me, il problema è la squadra che affronti. Ad esempio, con l’Atalanta che gioca uomo contro uomo e lascio molto spazio, è più facile. Se giochi contro squadre che si chiudono e ripartono in contropiede, è più difficile. Il Napoli ha gli uomini per giocare sia con il 4-2-3-1 che 4-3-3.

Osimhen mi piace molto e mi piace il motivo per cui Gattuso lo ha voluto e il gruppo che il mister ha creato, gruppo con una bella alchimia. Ha fatto rinascere anche Lozano che era completamente perso lo scorso anno e si pensava dovesse andare via. Gattuso è un grande allenatore proprio per questo, il Napoli è nelle mani migliori possibili.

Il Napoli può dir la sua in campionato ed è attrezzato per lottare per lo scudetto. Ma non si deve passare da “il Napoli può vincere lo scudetto” a “il Napoli deve vincere lo scudetto”, perché poi arrivano partite come quelle di Sassuolo e si perde l’entusiasmo.

Il Napoli ha perso contro un grande Sassuolo di De Zerbi, un altro allenatore top. In questo momento, lui e Gattuso sono i migliori allenatori italiani in questo momento”.