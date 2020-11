Ricordate Edu Vargas? Il cileno ex Napoli riparte dall’Atlético Mineiro

Eduardo Vargas al Napoli non ebbe l’impatto che i tifosi partenopei si aspettavano. L’attaccante cileno con la maglia azzurra ha disputato solamente 28 presenze e messo a segno 3 reti (tripletta in Europa League contro l’Aik Solna). Nella sua esperienza azzurra solo tanti prestiti, tra cui Valencia e QPR, e poche emozioni.

Ora per Vargas ci sarà una nuova avventura in Brasile. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, domani il 30enne cileno sarà a Belo Horizonte per svolgere le visite mediche con l’Atlético Mineiro. Il tecnico Jorge Sampaoli, colui che lo valorizzò con la nazionale del Cile, lo ha fortemente voluto per provare a vincere il titolo nazionale.