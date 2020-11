Di Marzio: “Il matrimonio Milik-Napoli doveva finire col divorzio. Maradona deve essere difeso, basta sanguisughe! Maksimovic potrebbe fare il titolare”

Ai microfoni di Radio Marte Gianni Di Marzio, ex tecnico azzurro, ha rilasciato dichiarazioni riguardo la rosa del Napoli e sulla situazione Maradona. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Bakayoko è una diga imprescindibile. Con Lobotka e Demme si è visto che non c’è equilibrio. Il Rijeka era poca roba, il Napoli poteva fare altri gol ma l’importante è portare a casa questo tipo di partite e vedere come si muovono le seconde linee. Avrei piacere di vedere più spesso Elmas a centrocampo, piuttosto che da esterno sinistro”.

“Milik? Se il Napoli ha puntato su Osimhen non credeva in Milik, e lo stesso Milik non credeva nel Napoli dato che non voleva alternarsi a Mertens. In più, ci vuole la volontà di entrambe le parti in causa come se fosse un matrimonio. E questo matrimonio necessitava di un divorzio”.

“Maradona è stato sempre sfruttato da tutti! Nessuno ha l’ha mai difeso, neanche a Napoli. Ha ragione la figlia che parla di sanguisughe. Ora basta speculare sulla sua vita privata, non se lo merita, calcisticamente è stato un dio”.

“4-2-3-1 forzato ieri? Sono d’accordo. Il Napoli può giocare con tanti moduli, tranne il 3-5-2. Bisogna saper essere elastici, ma evidentemente per ora Gattuso preferisce memorizzare i movimenti del 4-2-3-1”.

“Turnover troppo spesso? Il Napoli fa un turnover minimo. Per me Maksimovic potrebbe addirittura giocare titolare, ma non voglio far polemica. Secondo me il turnover potrebbe essere anche più ampio in Europa League”.