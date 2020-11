Corriere della Sera – Napoli preso a schiaffi per oltre mezz’ora, poi sussulto d’orgoglio

Il Napoli è riuscito ad espugnare Fiume, vincendo per 2-1 in trasferta contro il Rijeka in Europa League. Nonostante ciò gli azzurri non hanno brillato, ed anzi si sono trovati sotto dopo soli 13 minuti, salvo poi riuscire a ribaltare il risultato grazie al gol di Demme e l’autorete di Braut.

Il Corriere della Sera, nell’edizione quotidiana, è molto critico nell’analisi della partita del Napoli in terra croata. “Il Napoli doveva vincere e lo ha fatto. Ma è stato preso a schiaffi per oltre mezz’ora, fino a perdere la ragione” scrive il quotidiano.

Si legge quindi: “Poi il sussulto d’orgoglio e un regalo inaspettato. Il guizzo all’improvviso che consente ai partenopei, sotto con il Rjieka dopo 13 minuti, di raddrizzare la gara e ribaltarla, nasce casualmente con il pari di Demme sul finire di tempo. Poi, l’autogol di Braut e l’Europa League che continua con il sorriso. Napoli primo del girone, in coabitazione con Az Alkmaar e Real Sociedad, aspetta i croati il 26 novembre al San Paolo”.