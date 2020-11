CdM – Demme e Lobotka filtro di burro, Petagna e Mertens non hanno funzionato

Vittoria poco convincente quella del Napoli ieri sera in casa del Rijeka. 1-2 in rimonta ma tanti, troppi dubbi sulla prestazione. Abbondante il turnover di Gattuso, e il Corriere del Mezzogiorno analizza in modo molto critico le scelte del mister calabrese. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Lobotka e Demme insieme a centrocampo non sono stati un bel vedere. Un filtro di burro rispetto alla velocità e l’intensità di un avversario semplicemente più agguerrito. Petagna e Mertens lì davanti: un tandem che non ha funzionato”.