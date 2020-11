CdS – Bologna-Napoli, sette infortunati nei felsinei

Il Bologna dovrà fare a meno di diversi infortunati in vista della sfida contro il Napoli di domenica. L’allenatore Sinisa Mihajlovic sta sperimentando diverse formazioni e l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione.

“Per Medel se ne riparlerà dopo la sosta, mentre per i ritorni di Dijks, Poli, Sansone, Skov Olsen e Santander ci sarà da attendere di più. Il serbo ieri ha apportato qualche variazione: a sinistra in difesa è stato schierato Denswil e non Hickey. Mentre a centrocampo, al fianco di Schouten, c’era Dominguez. Questo non vuol dire che contro gli azzurri di Gattuso sia Svanberg che il giovane terzino scozzese partiranno dalla panchina. Davanti a sé Sinisa ha ancora due allenamenti”: