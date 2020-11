Gattuso: “La vittoria è importante, ma io così non ci sto! Bisogna stare sul pezzo, è colpa mia se ci sono questi alti e bassi”

Durante il post partita di Rijeka-Napoli ha rilasciato un’intervista su Sky Sport Gennaro Gattuso, mister degli azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Non scontata la vittoria? Non ci sono partite facili. Sapevamo che loro ci avrebbero aspettato. I primi 30 minuti ci hanno messo in difficoltà, mi sono arrabbiato per come siamo andati lì. Pensavamo di fare una gita, io non ci sto”.

“Perché alti e bassi? Perché dobbiamo crescere. C’erano anche l’anno scorso e gli anni precedenti. Giocare male tecnicamente ci può stare, ma è sbagliato entrare male mentalmente in campo. Dobbiamo stare sul pezzo, non possiamo prendere le mazzate per svegliarci. Oggi siamo stati bravi a reagire ma anche fortunati, vorrei vedere questo atteggiamento però per 90 minuti”.

“Nell’intervallo cosa ho fatto? Rischio di lasciarci le penne qualche volta! I ragazzi sapevano cosa fare e perciò mi arrabbio ancora di più. Ma è colpa mia se ancora non sono riusciti a dare la giusta mentalità“.