Chiariello: “Lobotka? 25 milioni per un giocatore in sovrappeso. Gattuso ha commesso un grave errore con Mertens”

Umberto Chiariello, collega ed opinionista di Canale 21, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Rijeka in Europa League dedicando un breve focus al nuovo ruolo di Dries Mertens ed alla prestazione di Lobotka. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mertens non gioca bene da trequartista, lo vedo poco convinto. Gattuso poi commette un errore: il belga ha segnato 130 gol da attaccante e lui lo toglie dall’area di rigore? Lui deve stare lì. Semmai farei un 4-4-2 vero, con Osimhen a partire più largo o da dietro, sfruttando la sua immensa velocità”.

“Lobotka mi dite che giocatore è? 25 milioni per un giocatore in sovrappeso che sarebbe più adatto a giocare con me e Iannicelli! Una forma fisica imbarazzante, il più bocciato di tutti! Io lo aspetto, dovrà dimostrare di saper fare qualcosa”.