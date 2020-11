UFFICIALE – I convocati per la partita di Europa League contro il Rijeka

Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, la società SSC Napoli ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Europa League contro il Rijeka in programma per domani alle ore 18:55.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.

Non sarà del match Osimhen squalificato.