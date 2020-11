Rijeka, Rozman in conferenza stampa: “Napoli squadra forte, la loro rosa vale più di tutta la nazionale croata”

L’allenatore del Rijeka, Simon Rozman, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani di Europa League contro il Napoli. Ecco quanto riportato:

“Come sta la squadra? Cerchiamo di rispettare al meglio le misure Anti-Covid, sono contento per i giocatori che ho a disposizione”.

” Serie di risultati negativi? Siamo una squadra forte, anche l’Atalanta è stata sconfitta dal Liverpool 5-0 non è dunque una vergogna. Il Napoli è una squadra forte, non è la squadra più adatta per uscire dalla crisi. Il valore della rosa degli azzurri vale più della nazionale croata“.

“Gattuso ha già perso nel vostro stadio, lei proverà a giocargli un brutto scherzo? Servirà un pochino di fortuna, noi faremo il possibile”.

“Come si esce da questo brutto momento? Lavorando tanto tempo insieme siamo come una famiglia, l’importante è restare concentrati sull’obiettivo. I risultati arriveranno, basta cercare di fare il massimo”.