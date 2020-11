DALLA FRANCIA – Sfida tra Napoli e Milan per il talento francese!

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il d.s. del Napoli, Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Marsiglia, Florian Thauvin, campione del mondo con la Francia.

Il 27enne è in scadenza di contratto a giugno e non è ancora riuscito a trovare un accordo per il rinnovo con il Marsiglia, suscitando così l’interesse di molti club tra cui Napoli e Milan. Secondo il quotidiano transalpino, i due club italiani si sfideranno per assicurarsi le prestazioni del talento francese.