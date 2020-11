Elmas, in conferenza stampa: “Mi sento pronto per giocare. Covid? Ho avuto tempo per recuperare”

Alla vigilia di Rijeka-Napoli, mister Gattuso e Eljif Elmas, hanno partecipato alla conferenza stampa Uefa. Il macedone è da poco rientrato a disposizione del tecnico calabrese dopo la sua positività al virus che lo ha tenuto fuori dal campo per diverse settimane. Ecco quanto dichiarato da Elmas:

“Pronto per giocare? Mi sento pronto per giocare, ma dipenderà dal mister. Covid? Ho passato circa 10 giorni di inattività, ho avuto tempo per recuperare”.

Poi, aggiunge su Ristocky: “Si l’ho sentito. Non ci siamo detti nulla di speciale, ma sappiamo quali pericoli possono creare. So che lui è rientrato da poco da un infortunio e gli faccio un in bocca al lupo”.