De Luca attacca Conte: “Interviene dopo l’esplosione del contagio. Il Governo si assuma le responsabilità!”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha attaccato le decisioni prese per il nuovo DPCM tramite il suo profilo Facebook. Di seguito riportiamo le sue parole:

“Il nuovo DPCM stabilisce il blocco della mobilità dalle 22 alle 5, sembra una misura contro il randagismo più che contro il Covid, riguarda tutti i cittadini. La cosa grave è che non si decide nulla per quelle persone che nel fine settimana affollano i lungomari, i centri, senza motivi di lavoro e nell’assenza di controlli. Ci domandiamo inoltre cosa sia cambiato rispetto a due mesi fa, quando il Ministro dell’istruzione dichiarava fosse esclusa una chiusura delle scuole. Si è perso tempo e sono aumentati i contagi nella fascia 0-18 anni. Si prevede per i bambini l’utilizzo delle mascherine in classe, francamente è sconcertante”.

“È evidente che la linea assunta dal Governo: anziché scegliere la strada per la prevenzione, si sceglie di intervenire dopo l’esplosione del contagio. E’ una linea poco responsabile e soprattutto inutile in termine di risultati. Inoltre il calvario delle continue disposizioni crea tensione sociale e confusione nei cittadini. In più non si è data ai cittadini la percezione della drammaticità della situazione, permettendo comportamenti di lassismo ed irresponsabilità, aggravati dalla mancanza di controlli”.

“Avevamo chiesto al Governo tre cose: misure di ristoro e detassazione, congedi parentali per le madri lavoratrici dipendenti, misure omogenee e semplici su tutto il territorio. Queste richieste non sono state accolte, il Governo si assuma la responsabilità sanitaria e sociale per le sue scelte, ritardate e parcellizzate”.