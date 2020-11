Corriere di Bologna – Mihajlovic dovrà contare su una rosa ridotta all’osso contro il Napoli

L’edizione odierna del Corriere di Bologna ha parlato delle problematiche relative alla rosa del Bologna, prossima avversaria del Napoli in Serie A. Il mister Mihajlovic dovrà tener conto degli infortunati per la gara di domenica 8 novembre contro il Napoli, di seguito riportiamo le informazioni principali:

“Il Bologna dovrà fare l’abitudine con l’emergenza totale, come contro il Cagliari. Nella giornata di ieri sono arrivate i risultati degli esami medici a cui sono stati sottoposti Sansone e Mbaye fermi da venerdì, i due calciatori resteranno fermi ancora ai box per la gara contro il Napoli. Per il terzino senegalese è stata evidenziata una lesione al flessore della coscia destra mentre per l’attaccante italiano è emersa una lesione al muscolo pettineo della coscia sinistra, per entrambi i tempi di recupero sono di quattro settimane. Contro il Napoli, Sinisa Mihajlovic dovrà contare su una rosa ridotta all’osso composta da undici titolari e tre eventuali cambi di valore ed allungare la panchina con ragazzini della primavera“.