Champions League, bene le italiane: la Juve batte 1-4 del Ferencvaros, prezioso pareggio della Lazio con lo Zenit

Molto bene le italiane impegnate nella terza giornata di Champions League. Dopo le sconfitte pesanti di Atalanta e Inter, si registrano la vittoria della Juventus e il pari della Lazio. I bianconeri vincono per 1-4 sul campo del Ferencvaros, trascinata dall’ennesima grande prestazione da parte di Morata che sigla una doppietta. A segno anche Dybala.

Pareggio prezioso per 1-1 in casa dello Zenit per la Lazio che ha dovuto far a meno di Immobile e Luis Alberto. La squadra di Inzaghi riacciuffa i russi nel finale con Caicedo.

Ecco tutti i risultati di oggi:

Basaksehir-Manchester United 2-1

Zenit-Lazio 1-1

Barcellona-Dinamo Kiev 2-1

Club Brugge-Borussia Dortmund 0-3

Ferencvaros-Juventus 1-4

RB Lipsia- PSG 2-1

Siviglia-Krasnodar 3-2

Chelsea-Rennes 3-0