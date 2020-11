Dzemaili può tornare in Italia: ci pensa l’Udinese, offerte da 3 club di Serie B!

Blerim Dzemaili, ex calciatore di Napoli e Bologna, potrebbe ritornare in Italia dopo l’esperienza in Cina. Lo riferisce Il Resto del Carlino e, inoltre, spiega che l’Udinese avrebbe già sondato il centrocampista, che però non ha del tutto convinto visto che non gioca una gara ufficiale da molto tempo e quindi la sua forma fisica non è ottimale.

Non si sarebbe fatto avanti solo l’Udinese ma bensì anche altri club che, però, provengono dalla Serie B e sono Frosinone, Empoli e Salernitana. Quest’ultime sarebbero disposte ad acquistare subito lo svizzero per puntare alla promozione in A. Resta da capire solo se da parte del calciatore ci sia la volontà di prendere a far parte di una squadra della seconda serie del calcio italiano.