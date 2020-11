Francesco Totti positivo al Coronavirus: l’ex capitano giallorosso è in isolamento domiciliare

Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità: Francesco Totti, l’ex capitano giallorosso, è risultato positivo al Coronavirus. Nei giorni scorsi aveva avvertito i comuni sintomi ed aveva deciso di sottoporsi al tampone; ora è in isolamento domiciliare nella sua villa nel quartiere Torrino.

Attimi di apprensione anche in famiglia dove anche la moglie, Ilary Blasi, è risultata positiva ma senza sintomi. Non c’è pace per l’ex numero dieci giallorosso che, ad inizio mese, ha perso suo papà Enzo proprio per le complicazioni dovute alla positività al COVID-19.