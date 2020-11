Pistocchi: “Il Napoli ha pagato la stanchezza di Coppa nel secondo tempo. Bisogna avere pazienza con Osimhen”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il collega Maurizio Pistocchi. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Come già fatto dall’AZ, anche il Sassuolo ha cambiato il suo aspetto per giocare contro il Napoli. Ciò significa che le squadre che affrontano gli azzurri cercano di limitare i danni più che cercare di proporre gioco.

Il Sassuolo non ha subito gol non perché non sono state create occasioni da rete, ma perché il Napoli le ha sprecate. Il Napoli ieri ha sbagliato e nel secondo tempo ha pagato un po’ di stanchezza di Coppa. Quando giochi di giovedì, dormi poco ed il sabato prepari la sfida della domenica. Prima o poi la tassa dell’Europa League la paghi.

Bisogna avere pazienza con Osimhen, il ragazzo è appena arrivato e deve capire certe dinamiche. A volte deve capire che è meglio passarla ad un compagno piuttosto che cercare la rete. Ibra e CR7 sono giocatori che le altre squadre non hanno, non è facile trovarne altri. Uno ha 40 anni ed uno 36. Il Napoli ha deciso il suo progetto, non ha nulla da invidiare.

Sono un po’ di partite che il Napoli non ha tranquillità e freddezza sotto rete. Se fossi un tifoso del Napoli non mi preoccuperei dei gol che mancano, piuttosto mi preoccuperei laddove le occasioni da rete non arrivassero, ma questo è un dato che non sussiste“.