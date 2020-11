Pedullà sicuro: “Bakayoko come Cambiasso! Spero che il Napoli lo prenda a gennaio a titolo definitivo”

Nel corso del programma televisivo Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rilasciato dichiarazioni sul mercato del Napoli ed in particolare sulla situazione di Tiémoué Bakayoko, in prestito dal Chelsea. Di seguito le sue parole:

“Bakayoko non è andato al Milan perché al Chelsea chiedevano 30 milioni, il Milan non voleva inserire il diritto di riscatto ed è saltata la trattativa. A Napoli sta bene, per il Napoli è indispensabile e spero che il Napoli lo prenda a titolo definitivo a gennaio, febbraio senza che si arrivi a fine stagione.

Lo vedo come un tassello del nuovo ciclo, è giovane ed è uno di quei calciatori che ti permette un equilibrio tattico, alla Cambiasso“.