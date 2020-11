Tanti tiri in porta, ma anche troppi calci d’angolo sprecati: contro il Sassuolo al Napoli è mancata la cattiveria

Vittoria da applausi per il Sassuolo che batte gli azzurri al San Paolo. La squadra di De Zerbi sembra proprio non volersi fermare e conquista i tre punti in trasferta raggiungendo così quota 14 punti in classifica.

Il Napoli ha avuto molte chance per far male ai neroverdi, infatti, sono 18 i tiri totali in porta della squadra partenopea, che però non ha saputo sfruttarli al meglio dando la possibilità al Sassuolo di segnare. Gli azzurri hanno concesso l’1-0 agli avversari con una sciocchezza in area di Di Lorenzo che ha portato al conseguente rigore eseguito in maniera perfetta da Locatelli, e la squadra di De Zerbi è stata abile nel gestire questo vantaggio con la massima scrupolosità.

Tante azioni create ma senza risultati, cosa bisognerà rivedere?

Se analizziamo la partita il Napoli ha creato numerose occasioni in proporzione al possesso palla, ma i calciatori sono stati molto imprecisi davanti alla porta senza saper concretizzare l’azione. Ci sono stati anche numerosi calci d’angolo a favore dei partenopei, per l’esattezza 12 contro i 3 concessi al Sassuolo, che però non sono andati a buon fine. Data la circostanza, forse Gattuso farebbe bene a rivedere lo schema imposto proprio sui corner e sulle punizioni visto che anche contro il Benevento sono stati fischiati 15 calci d’angolo e 19 punizioni senza essere messi a segno.

Osimhen sottotono, poca cattiveria da parte del nigeriano

Nella partita degli azzurri, come già ribadito, è mancata la cattiveria sotto porta. Poco incisivo Victor Osimhen, il nigeriano ha avuto molteplici occasioni potenzialmente pericolose che però non ha saputo gestire al meglio. L’ex Lille ha lottato e ha cercato il gol per il vantaggio, ma senza impattare il pallone nella maniera corretta per finalizzare l’azione.

Le aspettative dei tifosi

Ultimamente si era parlato molto di un Napoli brillante, completamente rivoluzionato che poteva portare qualche risultato. Però nelle recenti prestazioni sta portando un po’ di malcontento tra i tifosi che stanno rimanendo un po’ delusi dalle aspettative che si erano create. Ma c’è ancora tanta strada da fare e vedremo col tempo dove riuscirà ad arrivare la squadra azzurra.

Sara Madonna