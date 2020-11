SPORTITALIA – Per il rinnovo di Maksimovic c’è una distanza di 300mila euro con il Napoli: l’Inter è interessata

Le ultime notizie di mercato in casa Napoli riguardano i rinnovi di Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj in scadenza di contratto nel 2021. A rilasciarle è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ai microfoni di Canale 8, di seguito le sue parole:

“Maksimovic ha grandi estimatori, piace in Premier, piace all’estero. Può ancora rinnovare, c’è una distanza di trecentomila euro, attenzione però che in Italia l’Inter è molto interessata. È nel pieno della sua carriera, è un buon difensore e soprattutto se lo prendi a zero fai l’affare.

Hysaj piace tantissimo a Gattuso, il mister vorrebbe tenerlo assolutamente, anche qui la distanza con la società è minima ma ancora non si rinnova“.