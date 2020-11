Floro Flores: “Al Napoli manca un Ibrahimovic? No, ha Mertens! Su Osimhen…”

L’ex attaccante di Sassuolo e Napoli, Antonio Floro Flores, ha commentato la sconfitta dei partenopei contro la squadra di De Zerbi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Al Napoli manca un Ibrahimovic? Non sono d’accordo, perché in squadra c’è già un calciatore simile ed è Mertens. Osimhen è un buon calciatore, ma deve ancora adattarsi al calcio italiano e secondo me torneremo a vedere Mertens al centro. Osimhen potrebbe giocare in un’altra posizione, bisognerà dargli tempo”.