Allarme Coronavirus al Rijeka, il tecnico Rozman: “Spero di avere 12 calciatori disponibili contro il Napoli”

Nella prossima squadra che affronterà il Napoli, il Rijeka c’è il pericolo coronavirus. Infatti, a dare la notizia è stato proprio il suo allenatore, Simon Rozman, che al portale croato Sportklub ha confessato di essere in difficoltà in vista della sfida contro i partenopei. Ecco quanto dichiarato:

“Siamo in difficoltà a causa del Covid-19. Ogni 3 ore ci si misura la febbre e di conseguenza ogni 3 ore ho un gruppo diverso da gestire . Abbiamo problemi di salute. Spero di avere 12 calciatori disponibili per giocare contro il Napoli, altrimenti scenderemo in campo con la Primavera”.