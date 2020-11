Chiriches sui social: “Tornare al San Paolo per me è stato qualcosa di speciale”

Vlad Chiriches, nella sfida di ieri contro i partenopei, ha calcato nuovamente il terreno dello Stadio San Paolo.

Il difensore rumeno, ora in forze al Sassuolo, ha vestito la maglia azzurra dalla stagione 2015 fino al 2019 dove, in 48 presenze ha siglato 4 reti.

Da ex, ha riassaporato l’aria di quella che è stata la sua casa per quattro stagioni e ieri, lo ha ricordato su Instagram attraverso un post avente la seguente didascalia:

“Tornare al San Paolo per me è stato qualcosa di speciale. E non potevo aspettarmi un ritorno migliore di questo: una partita giocata a viso aperto contro una grande squadra, uno straordinario spirito di gruppo e una bella vittoria che ci permette di raggiungere il secondo posto in classifica“.

IL POST: