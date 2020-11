Bruscolotti: “Pesano gli errori di Osimhen e Mertens. La grande squadra deve trovare la soluzione davanti le squadre che fanno muro”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex calciatore e capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti. Di seguito, le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

“Non ci sono scappatoie, non abbiamo sfruttato gli uomini davanti. Non abbiamo soluzioni giuste per sopperire o cambiare modulo. Potrebbe essere una possibile ipotesi per il futuro, ma la grande squadra deve trovare la soluzione davanti le squadre che fanno muro.

Serve determinazione, purtroppo capita anche questo. Abbiamo creato delle situazioni favorevoli, nonostante tutto. Ci sono stati anche diversi errori. Grande palleggio il Sassuolo ma non ha fatto chissà quale grande gara.

Non bisogna fare nessun dramma, deve avvenire un processo di crescita. Il Napoli è forte e l’ha dimostrato, bisogna solo convincersi dei propri mezzi. Ruiz non deve perdere l’attimo, è fondamentale verticalizzare subito. Oltre ad Osimhen ne paga anche Mertens, anche lui ha bisogno di velocità.

La formazione di ieri è quella titolare, manca solo Insigne ed in queste gare Lorenzo è fondamentale, è l’elemento che può capovolgere la gara. Gli errori che pesano sono quelli di Osimhen e Mertens davanti la porta”.