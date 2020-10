RAI – ADL minaccia causa civile contro Milik. Momenti di tensione durante l’incontro: si punta alla risoluzione

Ancora sotto i riflettori Arek Milik che, dopo esser finito fuori dai piani del Napoli, cerca la separazione definitiva dal club partenopeo.



A tal proposito interviene Ciro Venerato, giornalista RAI, ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli:

“C’è stato un incontro, Milik non vuole perdere l’Europeo e vuole andare alla Juve gratis. Si punta alla risoluzione, un anno fermo gli farebbe perdere un europeo. De Laurentiis ha minacciato un’azione civile per il danno di immagine sul famoso ammutinamento.

Ieri ci sono stati momenti di tensione e momenti di distensione, Giuntoli ha fatto da arbitro. Al calciatore è stato fatto presente di valutare offerte reali e non ipotetiche. Milik si è messo in condizione di far saltare l’operazione con la Roma e poi ha rifiutato la Fiorentina “.