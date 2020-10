Condò: “Il Napoli non dipende da un solo giocatore, se gioca Maksimovic non stravolgi niente”

Paolo Condò sottolinea ai microfoni di Sky come il Napoli, probabilmente grazie ad un’ampia rosa ricca di seconde scelte di altissimo livello, non dipenda dalle prestazioni di un singolo giocatore:

“Il Napoli è la squadra con la minor dipendenza da un singolo giocatore, per esempio: Maksimovic non è Koulibaly ma se gioca lui non viene stravolto niente“.

Gli ha fatto eco Costacurta: “Sì, hai ragione, resta comunque una squadra solida”.