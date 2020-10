Compleanno Maradona, il messaggio di Mertens: “Auguri Diego, ti voglio bene. Scusa se ho fatto più gol di te”

In occasione del suo sessantesimo compleanno, Sky Sport ha dedicato tutta la giornata a Diego Armando Maradona. L’emittente satellitare ha anche intervistato Dries Mertens, l’uomo che (insieme ad Hamsik) è riuscito a superare Diego, e ha diffuso una piccola anticipazione dell’intervista.

“Auguri Diego, ti voglio bene. Scusa se ho fatto più gol di te ma tu resti sempre il più importante.

Ancora auguri Diego, ti voglio bene. Quando ho firmato per il Napoli mai avrei pensato di riuscire a fare questo, dopo otto anni non ho più nessuno nella classifica marcatori di tutti i tempi del club. Ora tocca me trovare nuove motivazioni e continuare”.