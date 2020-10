Maradona: “Il calcio mi ha dato tutto. Se non avessi avuto quella dipendenza, avrei potuto giocare molto di più”

Nel giorno del suo sessantesimo compleanno, Diego Maradona si è concesso ai microfoni di Clarin, il più importante quotidiano argentino. Tra le tante domande spicca questa: “Qual è stata la cosa migliore e quella peggiore che ti è successa nella tua vita? Ti penti di qualcosa?“

Ecco la risposta di Maradona.

“Sono stato e sono molto felice. Il calcio mi ha dato tutto, più di quanto avessi mai immaginato. E se non avessi avuto quella dipendenza avrei potuto giocare molto di più. Ma oggi quello è il passato, sto bene e quello che rimpiango di più è non avere i miei genitori. Esprimo sempre il desiderio di trascorrere un giorno in più con Tota ma so che dal cielo è orgogliosa di me ed è stata molto felice”.