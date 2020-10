Di Marzio: “Ho scoperto io Maradona! Stavo per portarlo al Napoli nel ’78, ma Ferlaino…”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live“, è stato intervistato Gianni Di Marzio. L’ex tecnico del Napoli ha svelato un retroscena incredibile sul rapporto tra Napoli e Maradona risalente al 1978. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Nel 1978 ho visto Maradona la prima volta. Ero andato a vedere il mondiale, allenavo il Napoli ai tempi, e quando andai a vedere Argentina-Olanda un tassista mi confidò che ci fosse questo ragazzino molto molto forte. Tornato in albergo iniziai le mie ricerche e il presidente dell’Argentinos era un italiano, tifoso del Catanzaro che avevo allenato. Lo contattai e lui mi diede conferma di questo craque, cosicché presi un appuntamento per vederlo, ma lui non venne. Allora lo raggiungemmo fino a casa, in un sobborgo a Villa Fiorito, ma sul momento Diego non mi fece una grande impressione”.

“Nonostante tutto mi convinsi a vederlo in campo. Maradona giocò per 10 minuti, poi mi allontanai subito per cercare di prendere il nominativo e gli feci firmare un contratto. Lo portai al Napoli, ma Ferlaino disse che non era il caso di prendere un giovane e mi intimò di lasciar perdere. Il ragazzo era convinto di poter venire in Italia, gli mandai anche la maglia con il numero 10 del Napoli che lui voleva”.