Deulofeu: “Potevo andare al Napoli, ma ho scelto l’Udinese perché ho bisogno di giocare con continuità”

Gerard Deulofeu è tornato in Italia dopo l’esperienza al Watford. L’attaccante spagnolo è stato acquistato dall’Udinese dopo esser stato corteggiato a lungo da Milan e Napoli.

Nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Deulofeu ha spiegato la sua scelta di andare all’Udinese: “Tornare al Milan era un’opzione come lo è stata il Napoli e altre big. Poi si è deciso per Udine perché io ho bisogno di giocare con continuità, stare in panchina non mi piace. Se non gioco non sono felice”.