De Luca, auguri e raccomandazione per Maradona: “Si curi di più…”

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha dimostrato in questi mesi tutto il suo carisma e la capacità di saper accentrare su di sé l’attenzione dei cittadini. Durante il lockdown, le numerose dirette del politico hanno letteralmente spopolato, anche grazie alle dichiarazioni forti e dirette (come dimenticare il lanciafiamme?).

Nella diretta odierna De Luca non ha deluso nel fare gli auguri a Diego Armando Maradona. “Fatemi fare gli auguri a Maradona per i suoi 60 anni. È un genio del pallone, spero che si curi un poco di più, l’ho visto un poco scombinato in qualche foto… ma credo sia doveroso fargli un augurio affettuoso per i suoi 60 anni”, quanto detto dal governatore.

Di seguito, il link per il video di auguri di De Luca a Maradona.

https://www.instagram.com/p/CG-Mff0iDSt/?fbclid=IwAR3VAc-J9HhLR2X4PjvndbfqnaYK26roaUpWRDzGSq-UYI-7ka40Kw_pImo