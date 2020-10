Agente Lobotka: “Il Napoli è un grande club, fa contratti più lunghi e segue bene i calciatori. Stanislav non ha problemi, fa al caso di Gattuso”

Pawel Zimonczyk, entourage di Stanislav Lobotka, ha rilasciato una corposa intervista alla radio slovacca NewOnce. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il trasferimento al Napoli non è stato facile. Il Celta aveva una posizione di classifica alquanto scomoda e non c’era bisogno di soldi. La trattativa si è conclusa in tre settimane. Il Napoli è un grande club, anche se ha la limitazione dei diritti d’immagine. Il contratto firmato qui è stato più lungo che altrove, la società segue i giocatori dalla A alla Z”.

“Poco spazio nei titolari? Stanislav non mi ha dato segnali di insoddisfazione. Appena arrivato ha dovuto lavorare individualmente, ed una volta in condizione il lockdown ha bloccato il campionato. Alla ripresa, Lobotka è stato fermato da un piccolo infortunio. Lobotka fa al caso di Gattuso perché è uno tecnico, sa giocare al calcio, è il profilo giusto”.