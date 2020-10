Victor Osimhen, classe ’98, è l’uomo del momento per il Napoli. L’attaccante ha conquistato subito titolarità e cuore dei tifosi. A dimostrazione della qualità della punta, è arrivata la convocazione in nazionale per la prossima uscita, il 13 novembre per la qualificazione in Coppa d’Africa.

