Siparietto Gattuso: prima si arrabbia per l’interruzione, poi gli auguri a Maradona ed elude la domanda sul rinnovo

Divertente il finale di intervista a Gennaro Gattuso su Sky Sport. Incalzato da Leo Di Bello a concludere anzitempo una risposta riguardo Lozano, il mister calabrese si è risentito. “Mi stai interrompendo? Fammi finire!” sono state le parole del mister, con il giornalista che si è scusato e ha ridato la parola a Gattuso.

“Abbiamo 30 secondi Rino, per parlare del rinnovo…” “No no, volevo fare gli auguri a Diego Maradona che domani compie 60 anni. Arrivederci a tutti“. Il calabrese ha così evitato una domanda scomoda sfruttando il precedente comportamento del giornalista. Del resto, come ha detto lui, “pane al pane e vino al vino”.