Real Sociedad-Napoli, CorSport: stasera test fondamentale per valutare il carattere di questo Napoli

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il collega Antonio Giordano, ha commentato così il match che aspetta i partenopei in terra spagnola. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso si è ritrovato, quasi senza accorgersene, ai margini di un’Europa della quale invece ha bisogno, per svariati motivi, e che a San Sebastian sembra già avvolta in una serata da dentro o fuori.

San Sebastian non può rappresentare un crocevia, né una curva pericolosissima e il processo di crescita si sviluppa pure attraverso partite del genere.

L’Europa League diventa per il Napoli un test per valutarne, non la proprietà di palleggio, né quella tecnica, ma per intrufolarsi nella sua psicologia e verificarne il carattere.

Una squadra del genere lo saprà sicuramente che per vincere è consigliabile non abituarsi a perdere a San Sebastian, altrimenti si insinuerebbe il dubbio d’essersi un po’ sbagliati”