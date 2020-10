Venerato sicuro: “Hysaj potrebbe andare via a gennaio. Il Napoli segue Emerson Palmieri e Giannoulis”

Ultime notizie di calciomercato in casa Napoli riguardanti i rinnovi di Hysaj e Maksimovic. A riportarle è il noto giornalista Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

“Rinnovi Hysaj e Maksimovic? La situazione di emergenza sanitaria rende il tutto limitato, è azzardato fare pronostici. Probabilmente i calciatori non chiederanno le cifre che chiedevano due mesi fa. Giuffredi sta aspettando il Napoli e nello stesso momento sta ascoltando offerte di altre squadre, o si interviene nello stacco della Nations League o il terzino albanese andrà via Gennaio. Il Napoli ha avuto due colloqui con l’entourage di Emerson Palmieri, il Chelsea chiede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Più facile prendere Giannoulis dal Paok pagandolo 10 milioni. Maksimovic? Se verrà incontro alle richieste del Napoli si troverà l’accordo, per ora si attende”.