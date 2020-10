REAL SOCIEDAD NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI – Dopo l’ultima vittoria in campionato contro il Benevento, è già tempo di pensare alla prossima gara. La compagine di Gattuso si prepara alla prossima sfida di Europa League contro il Real Sociedad in programma giovedì 29 ottobre all’Estadio Municipal de Anoeta.

Vietato sbagliare per gli azzurri dopo la prestazione d’esordio alquanto deludente contro l’AZ Alkmaar, che ha visto il Napoli perdere in casa per 1-0.

Il Real Sociedad insieme agli azzurri è al momento la squadra favorita per il passaggio del turno. Ha conseguito una vittoria allo scadere nella prima partita disputata contro il Rijeka.

FORMAZIONE REAL SOCIEDAD

La Real Sociedad al momento milita in testa nella Liga spagnola con 14 punti e in questo inizio stagione ha subito una sola sconfitta ai danni del Valencia per 1-0 in campionato. La squadra è molto compatta in difesa, difatti ha incassato solo 3 reti in 7 giornate di campionato. Con ben 14 reti il club si classifica al primo posto per il miglior attacco del campionato spagnolo.

In occasione della partita che andrà in scena domani sera Alguacil dovrà rinunciare a Merquelanz, Sangalli e Sola causa infortunio, mentre sono in dubbio Illarramendi, Zubeldia, Januzaj e Muguruza per problemi fisici.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubimendi; Oyarzabal, David Silva, Guridi, Portu; Willian José. Allenatore, Algaucil

FORMAZIONE NAPOLI

La partita persa in Europa League contro l’AZ Alkmaar rappresenta una delle sole due sconfitte rimediate finora dagli azzurri, se si considera quella a tavolino contro la Juventus. Il match europeo è anche l’unico nel corso del quale il Napoli non è andato a segno. Anche gli azzurri sono a quota 14 gol segnati in Serie A, con una difesa che finora ha incassato solo 5 gol, a cui vanno sottratti i 3 della sconfitta a tavolino.

Gattuso dovrà rinunciare a Bakayoko infortunatosi nella precedente partita di campionato contro il Benevento mentre a centrocampo dovrebbero rientrare in gruppo anche Elmas e Zielinski dopo il periodo di isolamento causa positività al Covid-19 ma non ancora convocati contro il Benevento.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Insigne, Mertens, Politano; Osimhen