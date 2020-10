RAI – Varriale: “Il Napoli può vincere domani! Sarà una partita aperta. Il Covid condizionerà non poco la stagione”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Enrico Varriale, noto giornalista sportivo del roster di Rai. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il calcio sta subendo molto la brutta situazione legata al coronavirus. Non possiamo pensare solo alla Serie A, perché società dilettantistiche e giovanili destano tanta preoccupazione”.

“Che approccio avrà il Napoli contro la Real Sociedad? La partita è molto importante, ricordiamoci che i baschi sono alla testa della Liga e hanno in David Silva un top player. Tatticamente credo che sia una partita più facile rispetto a quella con l’AZ, che hanno fatto catenaccio. Mi aspetto una sfida a viso aperto, ci sarà bisogno di fare punti. La Real Sociedad ha più qualità degli olandesi, ma secondo me entrerà in campo in modo più sfacciato. Per questo credo che ci sarà una partita interessante”.

“Quale squadra risentirà di più degli impegni europei? Credo che questa stagione abbia degli impegni troppo ravvicinati e che metterà in difficoltà tutte le italiane. Giocando in continuazione le sorprese sono dietro l’angolo”.