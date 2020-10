Petagna spinge per avere una maglia da titolare contro la Real Sociedad

L’edizione odierna de Il Mattino riserva largo spazio alle notizie in casa Napoli in vista della partita di Europa League da giocare contro la Real Sociedad. In particolare il quotidiano si sofferma sull’attaccante Andrea Petagna, pronto a scendere in campo dal primo minuto nell’impegno di giovedì. Di seguito quanto evidenziato:

“Sarà difficile uscirne vincitori dall’Anoeta di San Sebastiàn contro la Real Sociedad che in questo momento è prima in classifica e guarda dall’alto tutte le altre rivali della Liga. Gattuso potrebbe fare qualche cambio nella formazione vista in campo contro il Benevento, soprattutto in avanti. In attacco sgomita Petagna per un posto da titolare, l’attaccante che sta conquistando la fiducia di Gattuso e dei tifosi a forza di prestazioni e duro lavoro. Il rapporto con il mister è speciale e per conquistare la sua fiducia, Petagna è arrivato a Napoli con 10 chili in meno ed una condizione fisica al top. Mister Gattuso lo ha apprezzato dal primo momento perché non è solo un bomber, gli piace dialogare con la squadra ed aprire gli spazi per chi si inserisce da dietro. Per queste caratteristiche potrebbe trovare spazio insieme ad Osimhen e non solo come sua alternativa, facendo rifiatare Mertens come già fatto a Benevento“.