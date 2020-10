Incocciati: “Napoli da scudetto: Bakayoko fondamentale, Lozano ha convinto Gattuso a cambiare il Napoli”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, in onda su radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex calciatore Giuseppe Incocciati rilasciando numerose dichiarazioni sui calciatori del Napoli e qualche parola al miele per Diego Maradona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Stagione scudetto? Si senza dubbio, il Napoli ha qualità per andare avanti fino alla fine.

Lozano? È il motivo per il quale ha cambiato sistema di gioco, con il 4231 hanno trovato spazio tutti gli attaccanti. Non c’erano dubbi su Lozano anche se l’anno scorso è stato un anno di ambientamento. Oggi Gattuso gli ha dato fiducia per farlo diventare determinante ed ha qualità importanti per farlo.



Bakayoko? Elemento importante per disciplina, posizione e fisicità, avevamo bisogno di un corazziere ma ha anche spiccate qualità tecniche. Abbiamo beccato l’uomo che serviva senza ombra di dubbio, deve sostenere quattro giocatori in avanti che hanno bisogno di lavorare in condizioni di freschezza.



Diego Maradona? Io ho avuto la fortuna di appartenere ad un calcio che obiettivamente non tornerà più. In quegli anni in Italia c’era il fiore della qualità mondiale, il Napoli era vincente ed era una squadra da esempio. Avere avuto questa opportunità è stato un dono della vita e spero di essere stato all’altezza considerato che in quel Napoli abbiamo fatto belle cose. Diego resterà nella storia per sempre ed io conserverò con gelosia quei ricordi“.