Alguacil, Real Sociedad: “Maradona giocherebbe con noi? Sì ma qua bisogna correre!”

L’allenatore della Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha parlato di Diego Armando Maradona in conferenza stampa. Ecco quanto dichiarato dal tecnico basco:

“Se Maradona avrebbe giocato nella mia squadra? Sì, Maradona avrebbe giocato in questa Real Sociedad, però per giocare in questa squadra bisogna correre molto. Noi abbiamo David Silva che è un giocatore di grande qualità. Domani giochiamo contro una squadra da Champions e dobbiamo vincere per rendere orgogliosi i nostri tifosi”.