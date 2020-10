Focolaio alla Lazio? Inzaghi: “Siamo rimasti in 16, domani comunicato della società”

È una Lazio stordita quella che domani affronterà il Club Brugge in Belgio. Si teme un focolaio in biancoceleste: Simone Inzaghi ha convocato 12 big e 6 calciatori della Primavera, mentre domani è atteso un comunicato del club sulla vicenda. Il tecnico dice in conferenza:

“Siamo in 16 e domani la società farà un comunicato. Non ce lo aspettavamo, volevamo venire al completo, capita a tutte le squadre. Quelli che scenderanno daranno il 120%”

Qualcuno, però, con esito negativo al tampone potrebbe aggregarsi anche nella giornata di domani