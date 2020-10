REAL SOCIEDAD NAPOLI DOVE VEDERLA – Dopo l’ultima vittoria in campionato contro il Benevento, è già tempo di pensare alla prossima gara. La compagine di Gattuso si prepara alla prossima sfida di Europa League contro il Real Sociedad in programma giovedì 29 ottobre all’Estadio Municipal de Anoeta.

Vietato sbagliare per gli azzurri dopo la prestazione d’esordio alquanto deludente contro l’AZ Alkmaar, che ha visto il Napoli perdere in casa per 1-0.

Il Real Sociedad insieme agli azzurri è al momento la squadra favorita per il passaggio del turno. Ha conseguito una vittoria allo scadere nella prima partita disputata contro il Rijeka.

Real Sociedad Napoli dove vederla in tv e streaming

La gara di Europa League Real Sociedad-Napoli verrà trasmessa sia in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) che in chiaro su TV8. In alternativa, il match sarà fruibile in streaming su Now Tv o Sky Go scaricando le rispettive applicazioni.

Il collegamento avrà inizio alle ore 20:30 con in studio Leo Di Bello, Matteo Marani, Riccardo Trevisani e Massimo Ambrosini. Alle 21 ci sarà la telecronaca per poi proseguire nel dopo-partita con le interviste, gli highlights e i gol.