Rastelli elogia Gaetano: “Può arrivare ad altissimi livelli ma serve continuità”

Massimo Rastelli, ex azzurro ed ex allenatore della Cremonese, in un’intervista a Minuti di Recupero ha parlato di Gianluca Gaetano, calciatore di proprietà del Napoli e attualmente in prestito alla Cremonese. Ecco quanto evidenziato:

“Gianluca può fare lo stesso percorso che ha fatto Castrovilli, per qualità e caratteristiche, ovvero fare 2-3 in Serie B, dare continuità, maturare esperienza e poi emergere in massima serie.

Per doti tecniche, visione di gioco e capacità di tiro è un calciatore che può arrivare ad altissimi livelli in Serie A. Ma per raggiungere questo traguardo ci vuole continuità”.