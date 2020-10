Piccinini commenta: “Il Var dovrebbe sanare le ingiustizie. Fallo chiaro su Lozano, non andarlo a rivedere fa pensare male”

Il noto giornalista Sandro Piccinini è intervenuto ai microfoni di Radio Marte commentando la sfida tra Benevento e Napoli, vinta per 1-2 dagli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

“Bisogna ricordarsi che il Var ha molte controindicazioni, può concedere un rigore per un fallo di mano ridicolo o annullare un bellissimo gol. Toglie l’emozione del gol, spesso bisogna aspettare due-tre minuti per assegnare un gol o meno. Dovrebbe sanare le ingiustizie quindi bisogna sfruttarlo al meglio.

Il protocollo dice che solo in caso di chiaro errore il Var deve richiamare l’arbitro, ma tra questo e non richiamare l’arbitro per un fallo chiaro come quello su Lozano ce ne passa. Doveva rivederlo, non andarlo a rivedere fa pensare male. Fossi un arbitro pagherei di tasca mia per correggere un mio errore”.