Marco Insigne esulta sui social: “Fratelli Insigne show. Sono fiero di voi, da Frattamaggiore è tutto”

I colleghi de Il Mattino, nell’edizione odierna, hanno riportato la cronistoria dei fatti avvenuti in casa Insigne, durante il derby campano Benevento-Napoli che ha visto come maggiori sfidanti, Roberto e Lorenzo. Di seguito, le parole dei colleghi riportate dalla nostra redazione:

“Al calcio d’inizio il tifo è neutrale, ma il Napoli non sembra una macchina perfetta ed allora il Benevento di Roberto ne può approfittare. Lo fa puntualmente, con il primo gol in Serie A del più giovane tra i fratelli. Roberto segna e persino papà Carmine non può non sussultare.

A casa è un pomeriggio di festa. Manca solo Antonio, il più grande dei fratelli che le partite dei gioielli di famiglia proprio non riesce a vederle insieme ad altri, preferendo il divano e la concentrazione di casa sua. Le gerarchie, però, le ristabilisce Lorenzo, lanciando il Napoli alla vittoria.

Un risultato che non rovina gli umori di casa. C’è da festeggiare e Marco Insigne, lo fa subito via social: “Sono fiero di voi! Da Frattamaggiore è tutto: fratelli Insigne show“. Mamma e papà chiamano i due gioielli che negli spogliatoi si scambiano la maglia e si prendono anche in giro”